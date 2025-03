Ostacolo Fiorentina superato, Conte sprona il Napoli: “Ora dieci finali, dobbiamo pensare in grande”

SSC Napoli vs Fiorentina

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, commenta la vittoria ottenuta contro la Fiorentina: “Dovevamo segnare di più per quanto creato”.

Il Napoli supera l’ostacolo Fiorentina e in un colpo solo ritrova quel successo che inseguiva da fine gennaio ed ottiene tre punti che gli consentono di restare nella scia dell’Inter capolista.

Una sfida, quella che si è giocata al Maradona, che ha visto i partenopei imporsi per 2-1 grazie alle reti siglate da Lukaku (che arriva in doppia cifra in campionato) e Raspadori.

Antonio Conte, dopo il triplice fischio finale, ha commentato la prova della sua squadra ai microfoni di DAZN.