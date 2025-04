Ostacolo Cagliari superato, Inzaghi guarda oltre: “Col Bayern con fiducia, è tra le migliori al mondo”

Inter vs Cagliari

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, commenta la vittoria ottenuta contro il Cagliari.

Una partita dai due volti, con un primo tempo dominato ed una ripresa che ha fatto affiorare qualche fantasma. L’Inter supera per 3-1 il Cagliari e si garantisce quei tre punti che, comunque andranno le cose lunedì in Napoli-Empoli, gli consentiranno di conservare la vetta in solitaria della classifica.

Un successo, quello maturato a San Siro, che porta le firme di Arnautovic, Lautaro Martinez e Bisseck che nel secondo tempo ha trovato il goal nel frangente più complicato della gara.

Simone Inzaghi, parlando ai microfoni di ‘DAZN’ dopo il triplice fischio finale, ha commentato la prova della sua squadra.