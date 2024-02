Ostacolo Bayern sulla strada della Lazio, Sarri: “Non dobbiamo pensare che sia impossibile”

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, presenta la sfida con il Bayern: "Loro sulla carta sono favoriti, ma vediamo".

E’ una vigilia estremamente importante quella che si sta vivendo in casa Lazio.

La compagine biancoceleste infatti, mercoledì sera affronterà il Bayern Monaco in una sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Una partita ovviamente speciale non solo per la posta in palio, ma anche per lo spessore tecnico ed il blasone dell’avversario.

Maurizio Sarri ha parlato della sfida con i campioni di Germania nella consueta conferenza stampa di presentazione del match.