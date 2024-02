Osimhen in semifinale con la Nigeria: ritorna la "maledizione" Milan

La Nigeria avanza in Coppa d’Africa ed il Napoli dovrà aspettare prima di poter riabbracciare Osimhen: salterà anche il Milan.

Il Napoli ed i suoi tifosi dovranno attendere ancora po’ prima di poter riaccogliere Victor Osimhen.

La Nigeria ha infatti prolungato il suo cammino in Coppa d’Africa e questo vuol dire che il centravanti non anticiperà il suo ritorno in Italia e che ovviamente sarà ancora impegnato almeno fino al 10 febbraio con la sua Nazionale.

Le ‘Super Eagles’ infatti, scenderanno in campo il 7 per giocare la semifinale e poi in base al risultato che scaturirà torneranno in azione appunto il 10 in caso di finale per il terzo o il quarto posto o domenica 11 per la finalissima.