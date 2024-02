Quando torna Osimhen: probabile forfait per Napoli-Genoa

Il nigeriano, che non dovrebbe tornare in tempo per giocare Napoli-Genoa di sabato, può essere la carta del riscatto di Walter Mazzarri.

La delusione è di quelle dure da digerire, che non si dissolve con un semplice schiocco di dita: la Coppa d'Africa sfumata proprio sul più bello, quando la vittoria finale con la Nigeria sembrava potesse essere l'unico epilogo plausibile.

Quello che rientra a Napoli dalla Costa d'Avorio è un Victor Osimhen, per ovvie ragioni, tutt'altro che di ottimo umore: di tempo per lasciarsi andare alla tristezza del momento però non ce n'è, complici i tanti impegni che attendono i partenopei tra Italia ed Europa.

Un ritorno che potrà davvero contribuire ad un riscatto tanto atteso dalle parti di Castelvolturno: l'attuale nono posto in Serie A non varrebbe nemmeno la qualificazione alla tanto 'bistrattata' Conference League, uno scenario completamente inaccettabile per la squadra campione d'Italia in carica.

Osimhen gioca Napoli-Genoa? La situazione in vista della partita di sabato.