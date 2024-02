Napoli col mal di trasferta: in campionato non segna da oltre due mesi

Numeri da incubo per il Napoli lontano dal 'Maradona': un solo punto nelle ultime cinque trasferte di Serie A.

Altra occasione sprecata per il Napoli, incapace di fare il tanto atteso salto di qualità negli scontri diretti: il k.o. inferto dal Milan a San Siro è la certificazione delle difficoltà ataviche incontrate dai partenopei contro le big del campionato.

Azzurri noni e, al momento, fuori da qualsivoglia piazzamento utile per la qualificazione alle coppe europee: colpa anche del rendimento in trasferta che sta facendo tutta la differenza del mondo, ma in negativo.

Di Lorenzo e compagni sembrano aver invertito la tendenza di inizio stagione quando, al contrario, era davanti al proprio pubblico che i risultati stentavano ad arrivare.