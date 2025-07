Osimhen-Napoli, c'eravamo tanto amati: perché cederlo è la soluzione giusta per tutti

Fattore ambientale, ingaggio, carattere: ricucire lo strappo tra Victor Osimhen e il Napoli appare impossibile, ecco perché le strade vanno divise.

Tra Victor Osimhen e il Napoli, la story è più che finita. Ma da oltre un anno.

Inutile immaginarlo ancora in azzurro, impossibile intravedere sprazzi per ricucire uno strappo ormai enorme e destinato a far scorrere i titoli di coda in via definitiva: cedere il bomber rappresenta lo scenario giusto per tutte le parti coinvolte, a cominciare dai diretti interessati e passando per un ambiente che ha ripudiato l'eroe del terzo Scudetto.

E non c'entra l'aspetto tecnico, perché un Victor così nella rosa di Conte alzerebbe oggettivamente il grado della competitività: piuttosto pesano comportamenti, un carattere complicato e parametri economici 'gonfiati' da dinamiche di mercato tese a far sì che il nigeriano lasci gli azzurri per sempre.

Soluzione ancora in ghiaccio ma che il club di De Laurentiis, per evitare di rivivere i fantasmi della sessione di un anno fa, ha bisogno di far materializzare al più presto.