Manchester United ed Arsenal alla ricerca di un bomber: perché dovrebbero fare carte false per Osimhen

Stranamente, Arsenal e United non si sono ancora fiondate su Osimhen: per entrambe rappresenterebbe la migliore delle opzioni.

Arsenal e Manchester United sono due tra le squadre di Premier League date alla ricerca di un grande centravanti, eppure ad esse non è ancora stato accostato, quantomeno in maniera significativa, il nome di Victor Osimhen. Come è possibile?

Certo, dopo quanto accaduto un anno fa in sede di calciomercato, molti top club europei potrebbero decidere di guardare altrove, ma per due società che hanno un disperato bisogno di rinforzare il reparto offensivo, puntare sul bomber nigeriano sembra una scelta ovvia.

La clausola rescissoria inserita nel suo contratto scadrà tra pochi giorni era è incredibile il fatto che United ed Arsenal non abbiano fatto già di tutto per assicurarsi un giocatore capace di garantire tantissimi goal.