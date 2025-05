Gli orari del 37° turno di Serie A: quando si giocano le sfide salvezza Monza-Empoli, Cagliari-Venezia, Lecce-Torino, Verona-Como e Parma-Napoli

Corsa salvezza incerta in Serie A: comunicato l'orario di Monza-Empoli, Cagliari-Venezia, Lecce-Torino, Verona-Como e Monza-Empoli.

La corsa Scudetto e la lotta per un posto in Champions League non sono gli unici due argomenti che la Serie A è in grado di offrire in questo momento: fari puntati anche sulla bagarre per non retrocedere.

A parte il Monza (già sicuro della discesa in B) sono ben sei le squadre chiamate a mantenere la categoria, due delle quali saranno però costrette a salutarla al termine delle 38 giornate.

Il penultimo turno offre ben cinque sfide con in campo squadre che hanno la salvezza come obiettivo primario: di seguito l'orario di tutte le gare in questione comunicato dalla Lega Serie A.