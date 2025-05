Roma vs AC Milan

Fiorentina vs Bologna

Juventus vs Udinese

Inter vs Lazio

La corsa per un posto in Champions infiamma la Serie A: gli orari delle partite con protagoniste Juventus, Lazio, Roma, Bologna, Milan e Fiorentina.

Non solo la corsa Scudetto a prendersi la scena in Serie A: occhi puntati anche sulla lotta per la qualificazione alla prossima Champions League.

Un solo posto in palio, visti i pass già certi di Napoli, Inter e Atalanta: Juventus, Lazio, Roma, Bologna, Milan e Fiorentina.

Di seguito il programma completo del 37° turno: rivelate date e orari delle partite che interessano le squadre in corsa per l'approdo nell'Europa che conta.