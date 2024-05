Operazione Nostalgia 2024, presentato il raduno di Salerno: "Entusiasti di portarlo al Sud"

Presentazione ufficiale del raduno di Operazione Nostalgia dell'8 giugno a Salerno, Bini: "Volevamo abbracciare i tifosi di tutta Italia".

Il countdown entra nel vivo.

Salerno scalda i motori per il raduno di Operazione Nostalgia, in programma l'8 giugno 2024 allo stadio 'Arechi' e che vedrà la partecipazione di GOAL (per il secondo anno consecutivo) e Calciomercato.com come media partner.

Presso il Comune di Salerno è andata in scena la conferenza stampa di presentazione dell'evento, che accoglierà 36 campioni a impreziosire una giornata che si preannuncia all'insegna dell'emozione e del puro 'romanticismo' calcistico.