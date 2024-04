Tutte le informazioni sul primo raduno 2024 di Operazione Nostalgia: data e ora della partita, giocatori e dove comprare i biglietti.

L'appuntamento col raduno di Operazione Nostalgia si rinnova anche per quanto riguarda il 2024, dopo la scorsa edizione andata in scena allo stadio 'Paolo Mazza' di Ferrara il 24 giugno 2023.

Tifosi e appassionati avranno modo di divertirsi con la presenza di tanti ex giocatori di Serie A, protagonisti di un evento ormai divenuto un must per i più nostalgici.

Di seguito tutte le informazioni per partecipare: date, sedi e vendita biglietti.