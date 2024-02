Operazione multimilionaria: le condizioni poste da Mbappé per legarsi ad un nuovo club

Il fuoriclasse francese vorrebbe imporre tre condizioni ai club che puntano a prenderlo: le cifre dell’operazione sarebbero monstre.

Mancano ancora diversi mesi alla sua apertura, ma la finestra estiva di calciomercato sembra avere già il suo protagonista annunciato: Kylian Mbappé.

Come è noto infatti, il contratto che lega il fuoriclasse francese al PSG è in scadenza a giugno e la cosa fa di lui il più forte parametro zero che è possibile prendere.

Il suo nome è stato accostato negli ultimi mesi con sempre maggiore insistenza al Real Madrid, ma secondo quanto riportato da ‘Cadena Ser’, per potersi assicurare la firma di Mbappé sarà necessario soddisfare tre condizioni.