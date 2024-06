Olanda-Francia 0-0, pagelle e tabellino: emozioni ma nessun goal, finisce in parità a Lipsia

Si è chiusa sul risultato di parità la sfida che ha visto impegnate Francia ed Olanda: le due squadre restano appaiate nel Gruppo D.

Buona intensità, diverse emozioni, occasioni non sfruttate ed una rete annullata dopo un lungo consulto con il VAR. Succede tanto in Olanda-Francia, ma nessuna delle due squadre è riuscita a far suoi quei tre punti fondamentali per la corsa al primo posto nel Gruppo D di Euro 2024. Una partita gradevole quella che si è giocata a Lipsia, con gli Orange che hanno avuto il merito di scendere in campo senza il minimo timore reverenziale al cospetto di una squadra data da molti come la grande favorita per la vittoria finale del torneo.

La Francia in realtà, priva del suo fuoriclasse Mbappé che è rimasto in panchina per tutta la contesa, per buoni tratti ha gestito i ritmi di gioco dando la possibilità di poter piazzare la zampata vincente, ma nel momento decisivo le è sempre mancata la qualità necessaria per sbloccare il risultato. Cosa che era invece riuscita a Xavi Simons al 69’ con una bella conclusione di destro, ma la sua rete è stata annullata per una posizione di fuorigioco di Dumfries. Olanda e Francia restano dunque appaiate a quota 4 in classifica dopo la seconda giornata della fase a gironi. Fondamentali, per disegnare la classifica del raggruppamento, saranno decisive le ultime gare che vedranno rispettivamente gli Orange impegnati contro l’Austria (3 punti) ed i transalpini contro la Polonia (0 punti e già eliminata).