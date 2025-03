Odgaard e quello strano segno sul collo in Venezia-Bologna: arriva la spiegazione del giocatore

I tifosi del Bologna si sono chiesti cosa fosse quel segno rosso sul collo di Odgaard, che ha provveduto a chiarire tutto.

Non si ferma la corsa del Bologna, sempre più proiettato verso un ritorno in Champions League: a Venezia i felsinei hanno conquistato la quinta vittoria consecutiva grazie alla prodezza di Orsolini in avvio di ripresa.

Stavolta è rimasto a secco Jens Odgaard, che ha comunque trovato il modo per far parlare di sé pur senza offrire una prestazione degna di nota come quelle precedenti al match del 'Penzo'.

L'attaccante danese è balzato agli onori delle cronache per uno strano segno sulla parte posteriore del collo, diventato virale sul web in poco tempo.