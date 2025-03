Venezia-Bologna 0-1, pagelle e tabellino: magia di Orsolini, felsinei sempre più su

Il Bologna rafforza il quarto posto: la prodezza di Orsolini piega un Venezia fermato dagli interventi di Skorupski.

Il sogno Champions del Bologna è più vivo che mai: quindicesima vittoria (la quinta consecutiva) in campionato per la squadra di Italiano, carnefice anche di un Venezia che non riesce a schiodarsi dalla penultima posizione.

Il lampo decisivo nel pomeriggio del 'Penzo' è quello di Orsolini: un mancino al volo di rara bellezza, propiziato dall'assist preciso di Cambiaghi in avvio di ripresa. La copertina è tutta dell'ex Juventus, ma non è affatto sbagliato concederne un pezzo anche a Skorupski: i riflessi su Zerbin e Yeboah evitano un risultato diverso al Bologna e consentono di proseguire al meglio la corsa verso il ritorno nella competizione regina.

Una pessima notizia per le inseguitrici, chiamate a reagire per non ritrovarsi ancora più lontane in vista di un rush finale che si preannuncia caldissimo.