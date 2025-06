Occasioni sprecate, difesa da rivedere ed energie da ritrovare: la prima Inter di Chivu

Si apre con un pareggio l’avventura di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter: cosa lascia la sfida con il Monterrey.

Chi si aspettava qualcosa di più dalla prima Inter di Cristian Chivu è probabilmente rimasto deluso.

La compagine nerazzurra non riesce ad andare oltre ad un pareggio in rimonta al Rose Bowl di Pasadena contro i messicani del Monterrey, che è figlio, e probabilmente in questa fase dell’annata non potrebbe essere altrimenti, di qualche luce e qualche ombra.

Ovviamente non è tempo per i giudizi definitivi, anzi per quelli bisognerà attendere qualche mese ancora, ma intanto quello che è certo è c’è tanto lavoro da fare ancora.

Lo ha spiegato lo stesso Chivu dopo il triplice fischio finale della gara che ha segnato l’esordio in questa edizione del Mondiale per Club, e lo ribadiranno probabilmente anche le prossime uscite.