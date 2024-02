Ocampos toccato in modo molesto: il tifoso del Rayo Vallecano verso una pesante sanzione

Costerà caro al giovane tifoso del Rayo Vallecano quanto accaduto lo scorso 5 febbraio: chiesta una multa più l’inibizione.

Ha destato scalpore in Spagna e non solo quanto accaduto lo scorso 5 febbraio in occasione di Rayo Vallecano-Siviglia, una partita valida per 23° turno di Liga.

Un tifoso della squadra di casa, mentre Ocampos si accingeva a battere una rimessa laterale, ha allungato il suo braccio toccandogli il sedere in maniera oscena e molesta.

Le immagini dell’accaduto hanno rapidamente fatto il giro del mondo e sono stati fin da subito in molti a chiedere una punizione esemplare.