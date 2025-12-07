Pubblicità
Nzola Pisa Cremonese Serie AGetty Images
Leonardo Gualano

Nzola in Coppa d'Africa, quante partite di Serie A salta l’attaccante del Pisa?

M’Bala Nzola è stato convocato dalla Nazionale dell’Angola per la Coppa d’Africa 2025: le partite di campionato che dovrà certamente saltare.

E’ la competizione forse meno amata dalla maggior parte dei club europei, ma è anche una delle più prestigiose in assoluto.

La Coppa d’Africa si prepara a tornare protagonista e, come ormai consuetudine, lo fa mentre i maggiori campionati del Vecchio Continente sono in pieno svolgimento.

Questo vuol dire che molte squadre di Serie A e non solo, dovranno rinunciare ai giocatori che verranno convocati dalle rispettive rappresentative.

Tra esse anche il Pisa, che vedrà partire uno dei punti di riferimento del suo attacco M'Bala Nzola.

  • CONVOCATO DALL’ANGOLA

    Nei giorni scorsi l’Angola ha reso nota la lista dei convocati stilata dal commissario tecnico Patrice Beaumelle e, tra i giocatori che la rappresenteranno in Coppa d’Africa, c’è anche M'Bala Nzola.

    Per l’attaccante si tratterà della prima partecipazione al massima competizione calcistica per Nazionali del continente africano, dopo che nel 2024 era stato costretto a saltare il torneo.

  • QUANDO SI GIOCA LA COPPA D’AFRICA

    La 35ª edizione della Coppa d’Africa si disputerà tra il 21 dicembre 2025 ed il 18 gennaio 2026.

    Ad ospitare la manifestazione sarà il Marocco.

  • QUANTE PARTITE DI CAMPIONATO SALTA NZOLA

    La FIFA ha stabilito che i club debbano mettere i giocatori convocati a disposizione delle rispettive Nazionali entro il 15 dicembre, quando inizieranno i vari ritiri.

    L’Angola giocherà la sua ultima partita della fase a gironi il prossimo 29 dicembre e questo vuol dire che Nzola salterà certamente le gare di campionato in programma il 21 contro il Cagliari (in trasferta) e il 27 contro la Juventus (in casa).

    Il 2026 del Pisa inizierà con il confronto sul campo del Genoa in programma il 3 gennaio, ma a quel punto la disponibilità o meno di Nzola sarà legata al cammino dell’Angola.

    Qualora infatti dovesse superare la fase a gironi, ovviamente l’assenza dell’attaccante si prolungherebbe.

  • IL GIRONE DELL’ANGOLA

    L’Angola è stata inserita in un Gruppo B che comprende anche Egitto, Sudafrica e Zimbabwe. 

    A passare al turno successivo solo le prime due di ogni raggruppamento più le quattro migliori terze su sei.  

