Nzola in Coppa d'Africa, quante partite di Serie A salta l’attaccante del Pisa?

E’ la competizione forse meno amata dalla maggior parte dei club europei, ma è anche una delle più prestigiose in assoluto.
La Coppa d’Africa si prepara a tornare protagonista e, come ormai consuetudine, lo fa mentre i maggiori campionati del Vecchio Continente sono in pieno svolgimento.
Questo vuol dire che molte squadre di Serie A e non solo, dovranno rinunciare ai giocatori che verranno convocati dalle rispettive rappresentative.
Tra esse anche il Pisa, che vedrà partire uno dei punti di riferimento del suo attacco M'Bala Nzola.