Quando ti sei reso conto per la prima volta che Lamine Yamal era un giocatore speciale?

È stato quando ha esordito con il Barcellona a soli 15 anni nell'aprile del 2023, diventando il giocatore più giovane a vestire la maglia del club catalano in oltre un secolo? O è stato quando ha messo in difficoltà il Tottenham in una partita di precampionato pochi mesi dopo, guadagnandosi così la promozione definitiva nella prima squadra del Barça?

È stato quando ha vinto il premio di MVP contro il Villarreal alla sua seconda partita da titolare in Liga? O quando ha segnato un goal straordinario al suo esordio con la Spagna nel settembre 2023, diventando così il debuttante e il marcatore più giovane nella storia della Roja nella stessa serata? E che dire di quando è diventato il giocatore più precoce ad aver mai giocato da titolare una partita di Champions League un mese dopo?

È stato la settimana successiva, quando Yamal è diventato il più giovane marcatore nella storia della Liga? O quattro mesi dopo, quando è diventato il più giovane autore di una doppietta nella massima serie spagnola durante una prestazione da protagonista contro il Granada?

Forse è stato quando si è presentato a Euro 2024 dopo aver dovuto mettere in valigia i compiti scolastici, continuando a terrorizzare alcuni dei migliori terzini del continente? O è stato solo quando ha segnato uno dei goal del torneo per sbloccare il risultato contro la Francia in semifinale, diventando così il più giovane marcatore nella storia della competizione? È stato quando ha sollevato il trofeo degli Europei, diventando il più giovane giocatore di sempre a vincere un grande torneo internazionale?

Ti è scattato qualcosa quando Yamal è diventato il giocatore più giovane di sempre a essere nominato per il Pallone d'Oro? Se no, è stato necessario attendere fino alla prestazione masterclass in Champions League contro il Benfica nel marzo 2025? O sei stato uno di quelli che si sono fatti prendere dall'entusiasmo solo dopo che Yamal ha messo in difficoltà Federico Dimarco durante l'epica semifinale tra Barcellona e Inter?

Anche se hai dovuto aspettare fino a quando Yamal ha conquistato il titolo della Liga 2024-25 con un'altra prestazione decisiva contro i rivali cittadini dell'Espanyol, o fino a quando è arrivato secondo nella votazione per il Pallone d'Oro, alla fine ogni tifoso si è abituato al fatto che il miglior giocatore del mondo potrebbe essere proprio un diciottenne della Catalogna.

Da quando Lionel Messi gli ha fatto il 'bagnetto' da neonato ai primi Mondiali da affrontare con la Spagna, l'era di Yamal è alle porte. Forse il più grande calciatore adolescente che il calcio abbia mai visto, il re di NXGN 2026, unico a vincere tre volte il nostro premio: Lamine Yamal.