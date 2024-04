Nuova risoluzione per Ihattaren: lascia il suo club dopo meno di quattro mesi

L’ex talento olandese, con un passato alla Juventus e alla Sampdoria, lascia ufficialmente la Repubblica Ceca senza aver mai giocato.

Meno di quattro mesi, tanto è durata l’ultima avventura di Mohamed Ihattaren.

Trasferitosi lo scorso dicembre in Repubblica Ceca per rilanciare una carriera sin qui costellata da tanti problemi extra campo, il giocatore olandese ha ufficialmente rescisso il contratto che lo legava allo Slavia Praga.

Un’avventura, quella con il club ceco, che si è conclusa senza presenze in partite ufficiali nonostante un contratto per una stagione con opzione per le successive tre.

A confermare la conclusione anticipata del rapporto è stato la stessa società di Praga.