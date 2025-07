Nuova avventura per Di Natale: è ufficiale, riparte dalla Serie D e dalla Scafatese

Antonio Di Natale si lega ufficialmente alla Scafatese: è il nuovo club manager della squadra.

E’ stato uno degli attaccanti più forti della storia recente del calcio italiano, un bomber che si è meritato un posto d’onore nella storia dell’Udinese e che nel corso della sua carriera ha vinto per due volte il titolo di capocannoniere della Serie A ed una quello di capocannoniere della Coppa Italia.

Antonio Di Natale riparte dalla Serie D e non lo fa ovviamente per tornare ad indossare gli scarpini da gioco, ma per iniziare una nuova avventura da Club Manager.

L’ex attaccante della Nazionale Azzurra, si è infatti legato alla Scafatese.