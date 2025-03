Novità Locatelli con Tudor alla Juventus? Possibile un nuovo ruolo per l'ex Milan

Tudor pensa a un nuovo ruolo per Locatelli nel suo 3-4-2-1 (o 3-4-1-2): il tecnico croato è pronto a dare la sua impronta alla Juventus.

L'era Tudor sulla panchina della Juventus è iniziata soltanto da pochi giorni, eppure nell'ambiente bianconero si respira a pieni polmoni una nuova aria di rivoluzione e cambiamenti significativi, soprattutto a livello tattico.

Non è un mistero, infatti, il passaggio alla difesa a tre tanto amata dal croato, pronto a disporre la sua squadra in un 3-4-2-1 o 3-4-1-2, a seconda delle esigenze del momento.

Uno schieramento in cui Manuel Locatelli potrebbe trovare spazio in una veste decisamente diversa rispetto a quella per cui lo conosciamo, ossia in cabina di regia a centrocampo: una novità eventuale da non sottovalutare e che potrebbe andare in scena già a partire dal prossimo impegno.