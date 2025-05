Non solo la Coppa Italia: Sergio Conceiçao può giocarsi anche la permanenza al Milan

AC Milan vs Bologna

In finale di Coppa Italia contro il Bologna, Sergio Conceiçao potrebbe giocarsi anche una fetta di futuro.

Solo a fino a poche settimane fa, in tanti avrebbero fatto fatica a scommettere anche pochi euro sulla sua riconferma, ma oggi per Sergio Conceiçao le cose potrebbero essere clamorosamente cambiate.

O forse sarebbe meglio dire potrebbero cambiare, sì perché il tecnico lusitano, questa sera si giocherà un bonus importante.

Il Milan si appresta a scendere in campo nella finale di Coppa Italia che lo vedrà opposto al Bologna e un eventuale successo potrebbe modificare la prospettiva delle cose.

Potrebbe certamente dare un senso diverso ad una stagione che non resterebbe indimenticabile, ma che con due trofei in più in bacheca diventerebbe certamente più digeribile, ma anche all’operato di un tecnico che, seppur tra mille difficoltà, potrebbe ritagliarsi un piccolo posto nella straordinaria storia del club rossonero.