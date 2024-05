Si chiude dopo una sola stagione l’avventura di Kamada alla Lazio: non è stato trovato l’accordo per il rinnovo del contratto.

Si chiuderà dopo una sola stagione l’avventura di Daichi Kamada alla Lazio.

Arrivato in Italia nell’estate del 2023 per diventare uno dei perni del centrocampo biancoceleste, nella capitale ha trovato continuità solo nella fase finale della stagione quando Igor Tudor ha preso il posto di Maurizio Sarri in panchina.

Nonostante il suo rendimento sia andato via via migliorando nel corso dell’annata, ad attenderlo ci sarà un futuro lontano dalla Lazio.