Accostato a diversi club italiani, Hancko è vicino all’approdo in Saudi Pro League: ad attenderlo c’è l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

Quello di David Hancko è un nome che negli ultimi mesi è stato accostato a quello di diversi top club della Serie A.

Si è parlato in particolare di lui, come uno dei possibili obiettivi prima di Juventus e Milan e poi, in tempi più recenti, dell’Inter.

A quanto pare però, il futuro del difensore del Feyenoord non sarà in Italia bensì in Saudi Pro League.