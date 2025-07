Archie Brown è ufficialmente un nuovo giocatore del Fenerbahçe: battuto il Milan nella corsa che portava al terzino inglese.

E’ stato uno degli intrighi di mercato che ha movimentato gli ultimi giorni di calciomercato e alla fine a spuntarla è stato il Fenerbahçe.

Archie Brown si è legato ufficialmente al club turco. Niente da fare dunque per il Milan che, nelle scorse ore, si era mosso per tentare un clamoroso sorpasso in extremis.

A confermare il buon esito dell’operazione è stato lo stesso Fenerbahçe attraverso un comunicato ufficiale.