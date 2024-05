Nuova disavventura per l’attaccante dell’Empoli: dinamiche da appurare, fortunatamente non ci sono stati feriti.

Secondo incidente stradale nel giro di pochi mesi per M’Baye Niang.

Secondo quanto riportato da ‘La Nazione’ è accaduto nella serata di lunedì in via Ferrucio Busoni a Empoli e fortunatamente né l’attaccante né altre persone hanno riportato ferite.

Sul posto infatti non è intervenuta nessuna ambulanza, ma solo la polizia per i rilievi del caso e per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente.