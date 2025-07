Ngonge cerca il riscatto al Torino: ritrova Baroni dopo l’esperienza deludente a Napoli

L’esterno belga riparte dal Torino dopo mesi complicati in azzurro: ritrova Baroni e punta a tornare il giocatore che ha convinto col Verona.

Dopo un'esperienza poco brillante con la maglia del Napoli, Cyril Ngonge è pronto a voltare pagina.

Lo farà al Torino, dove spera di rilanciarsi e riprendere il percorso di crescita che si era bruscamente interrotto al suo passaggio in azzurro.

Il classe 2000 belga arriva alla corte di Urbano Cairo con la voglia di tornare protagonista in Serie A, e per farlo potrà contare su una figura per lui familiare: Marco Baroni, suo ex allenatore ai tempi dell’Hellas Verona.

Proprio sotto la guida del tecnico toscano Ngonge aveva mostrato il meglio del suo potenziale, tanto da convincere il Napoli ad acquistarlo nel gennaio 2024.

Ora, l’obiettivo è chiaro: lasciarsi alle spalle la delusione partenopea e tornare ad incidere: il Toro è pronto a scommettere su di lui e lui vuole ripagare la fiducia.