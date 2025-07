Ngonge sta per lasciare il Napoli per il Torino, affare in chiusura: la formula e le cifre dell'operazione

C. Ngonge

L'esterno offensivo azzurro si appresta a cambiare squadra. L'operazione è slegata da quella che dovrebbe portare Milinkovic-Savic da Conte.

Cyril Ngonge sta per lasciare il Napoli. Com'era del resto prevedibile, considerando quanto si stia movimentando il club campione d'Italia per quanto riguarda gli esterni del reparto offensivo.

L'ex giocatore del Verona sta per diventare un nuovo elemento del Torino. L'operazione tra i due club è in chiusura, come rivela Fabrizio Romano, e dovrebbe dunque essere concretizzata quanto prima.

Ngonge lascerà così il Napoli un anno e mezzo dopo l'arrivo dal Verona nel gennaio del 2024, senza aver lasciato una grossa traccia del proprio passaggio in Campania.