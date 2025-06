Neymar senza pace al Santos: questa volta a fermarlo è il Covid-19

Neymar è stato costretto a fermarsi di nuovo a causa della positività al Covid-19: si chiude così la sua avventura al Santos?

Tutto si pò dire, tranne che quello che sta vivendo Neymar possa essere considerato un periodo fortunato.

Tornato a fine gennaio al Santos, dopo la deludente avventura all’Al-Hilal scandita da un gravissimo infortunio ed appena tre presenze in Saudi Pro League collezionate in un anno e mezzo, il campione brasiliano non solo non è riuscito a rilanciarsi come avrebbe voluto ma, a causa di una lunga sequela di problemi fisici, ha visto pochissimo il campo.

Dopo essere riuscito a collezionare due presenze consecutive nel massimo campionato brasiliano, Neymar è ora costretto a fermarsi di nuovo e questa volta a causa del Covid.