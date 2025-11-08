Pubblicità
NeymarGetty Images
Leonardo Gualano

Neymar non è riuscito a riprendersi la Nazionale, Ancelotti gli consiglia di cambiare ruolo: “Non deve giocare da ala”

Il commissario tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti, spiega: “Oggi il talento non basta, serve anche l’intensità”.

Quello che sta vivendo Neymar non è esattamente un periodo esaltante. Tornato in Brasile per rilanciarsi dopo la complicata esperienza all’Al-Hilal e dopo un gravissimo infortunio, al Santos ha dovuto fare i conti con una serie di problemi fisici che non gli hanno consentito di giocare con continuità.

La cosa si è tradotta in un rendimento non all’altezza delle aspettative, ma anche nella mancata possibilità di riconquistarsi un posto in Nazionale.

Carlo Ancelotti infatti, da quando è diventato commissario tecnico della Seleção, non lo ha mai convocato ed anzi, in un’intervista rilasciata a 'Placar', ha spiegato che secondo lui Neymar dovrebbe cambiare ruolo per tornare ad esprimersi al massimo.

  • “TUTTI VOGLIONO CHE TORNI IN CONDIZIONE”

    “Quella su Neymar è la domanda che ho sentito più spesso da quando sono in Brasile, ma è normale perché parliamo di una leggenda del calcio brasiliano. Tutti vogliono che torni nella migliore condizione possibile. Lo vuole la CBF, lo vuole l’allenatore e lo staff tecnico”.

  • “IL TALENTO NON BASTA”

    “La verità è che il calcio di oggi richiede molte cose. Il talento non basta, ci vuole anche la migliore condizione fisica e l’intensità. Speriamo che Neymar torni al suo miglior livello”.

  • “NON DEVE GIOCARE COME ALA”

    “Io penso che Neymar debba giocare in una posizione più centrale. Non deve agire da ala, perché oggi le ali devono aiutare anche in difesa. Quando giochi più al centro, il lavoro difensivo è molto minore. Essendo lui un giocatore molto talentuoso, vicino alla porta avrebbe più occasioni per segnare. Quella di attaccante centrale potrebbe essere la sua posizione ideale”.

  • NON GIOCA IN NAZIONALE DAL 2023

    Per l’ultima partita di Neymar con la maglia del Brasile addosso bisogna tornare addirittura all’ottobre 2023, quando nel corso di una sfida con l’Uruguay si ruppe i legamenti del ginocchio.

    Un infortunio gravissimo che lo ha tenuto lontano dai campi per oltre un anno.

    Ancelotti, da quando è diventato commissario tecnico, complici anche alcuni problemi fisici, nelle sue quattro convocazioni non ha mai inserito il nome di Neymar in lista.

