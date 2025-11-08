Neymar non è riuscito a riprendersi la Nazionale, Ancelotti gli consiglia di cambiare ruolo: “Non deve giocare da ala”

Quello che sta vivendo Neymar non è esattamente un periodo esaltante. Tornato in Brasile per rilanciarsi dopo la complicata esperienza all’Al-Hilal e dopo un gravissimo infortunio, al Santos ha dovuto fare i conti con una serie di problemi fisici che non gli hanno consentito di giocare con continuità.

La cosa si è tradotta in un rendimento non all’altezza delle aspettative, ma anche nella mancata possibilità di riconquistarsi un posto in Nazionale.

Carlo Ancelotti infatti, da quando è diventato commissario tecnico della Seleção, non lo ha mai convocato ed anzi, in un’intervista rilasciata a 'Placar', ha spiegato che secondo lui Neymar dovrebbe cambiare ruolo per tornare ad esprimersi al massimo.