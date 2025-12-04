Neymar epico: trascina il Santos verso la salvezza con una tripletta nonostante l’infortunio al ginocchio

Nel giro di pochi giorni, per il Santos il mondo si è letteralmente ribaltato.

E’ passato infatti dall’incubo di un quartultimo posto che sarebbe voluto dire retrocessione e dalla prospettiva di perdere Neymar fino alla fine del campionato, a vedere il traguardo della salvezza a pochi metri.

Tutto questo proprio grazie al suo fuoriclasse che, non solo ha deciso di continuare ad allenarsi e a giocare nonostante un infortunio al ginocchio, ma sta letteralmente trascinando la squadra fuori dalle sabbie mobili.