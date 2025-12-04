Pubblicità
Neymar Santos 2025Getty
Leonardo Gualano

Neymar epico: trascina il Santos verso la salvezza con una tripletta nonostante l’infortunio al ginocchio

Il Santos si avvicina clamorosamente alla salvezza grazie all’incredibile exploit di Neymar: nonostante l’infortunio ha segnato tre goal contro la Juventude.

Nel giro di pochi giorni, per il Santos il mondo si è letteralmente ribaltato. 

E’ passato infatti dall’incubo di un quartultimo posto che sarebbe voluto dire retrocessione e dalla prospettiva di perdere Neymar fino alla fine del campionato, a vedere il traguardo della salvezza a pochi metri.

Tutto questo proprio grazie al suo fuoriclasse che, non solo ha deciso di continuare ad allenarsi e a giocare nonostante un infortunio al ginocchio, ma sta letteralmente trascinando la squadra fuori dalle sabbie mobili.

  • TRE GOAL CONTRO LA JUVENTUDE

    Nel penultimo turno di campionato, il Santos è riuscito nel compito di espugnare il campo della Juventude (ormai già matematicamente retrocessa) con un netto 3-0.

    Protagonista assoluto della sfida è stato proprio Neymar che nella ripresa ha messo a segno una splendida tripletta (l’ultimo goal lo ha siglato trasformando un rigore). 

    Una prestazione da vero trascinatore per l’attaccante brasiliano che, già nel turno precedente contro lo Sport Recife, aveva trovato la via della rete e sfornato un assist risultando nuovamente decisivo.

    Per lui sono ora cinque i goal siglati nelle ultime tre partite giocate.

  • Santos v Sport Recife - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    LA PRIMA TRIPLETTA DOPO QUATTRO ANNI

    Per Neymar, quello sul campo della Juventude è stato un vero e proprio exploit.

    La stella del Santos, che nel corso del 2025 è stato costretto a fare i conti con una lunga sequela di problemi fisici, non metteva infatti a segno una tripletta dopo quasi quattro anni.

    L’ultima volta la cosa gli era riuscita nell’aprile del 2022 quando vestiva ancora la maglia del PSG in occasione di una vittoria per 6-1 contro il Clermont in Ligue 1.

  • NONOSTANTE LA LESIONE AL MENISCO

    Neymar sta continuando a giocare regolarmente nonostante nelle scorse settimane gli sia stata diagnosticata una lesione al menisco del ginocchio sinistro.

    Un problema che aveva fatto pensare ad un 2025 già concluso e ad un possibile intervento in tempi brevi.

    Neymar invece, contro il parere dello stesso staff medico del Santos, ha deciso di continuare a scendere in campo con un tutore, al fine di aiutare la sua squadra a raggiungere una salvezza che, solo fino a pochi giorni fa, sembrava complicatissima. 

  • Santos v Sport Recife - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    AD UN PUNTO DAL TRAGUARDO

    Grazie alla vittoria ottenuta sul campo della Juventude, il Santos si è portato a quota 44 in classifica, a +2 sul Vitoria quartultimo.

    Questo vuol dire che a Neymar e compagni nell’ultima uscita casalinga contro il Cruzeiro potrebbe bastare anche un solo pareggio per ottenere quella che sarebbe stata una faticosissima salvezza. 

