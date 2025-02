Nevio Scala e il doppio ‘no’ al Real Madrid: “Non volevo lasciare il Parma e nel 1999 non mi convinse il progetto”

Nevio Scala, in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, ricorda: “Al Parma un ciclo irripetibile che si basava sulla semplicità”.

Nevio Scala è stato, per molti anni, uno dei tecnici più apprezzati dell’intero panorama calcistico europeo.

Grande artefice della scalata che ha portato il Parma dalla Serie B a vincere in brevissimo tempo una Coppa Italia, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Europea ed una Coppa Uefa, ha poi fatto grandi cose all’estero.

La sua bacheca infatti parla anche di una Coppa Intercontinentale vinta con il Borussia Dortmund, dei successi in Ucraina con lo Shakhtar, di quelli in Turchia con il Besiktas e in Russia con lo Spartak.

Una carriera che lo ha portato ad altissimi livelli e risultati che lo hanno portato a sfiorare anche la panchina più prestigiosa in assoluto: quella del Real Madrid.

Scala, in un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha svelato di aver rifiutato in ben due occasioni le proposte dei Blancos.