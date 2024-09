Nesta torna sull’errore di Pairetto in Monza-Inter: “Grave, ma io non ho seguito l’azione”

Il tecnico del Monza, Alessandro Nesta, torna su quanto accaduto con l’Inter: “L’arbitro si è reso conto dell’errore, peccato per noi”.

Tre punti messi in cascina nelle prime quattro giornate di campionato e l’attesa per la prima vittoria nel torneo che ancora non arriva. Il Monza domenica affronterà il Bologna in casa e lo farà sapendo che in palio ci sono già punti importanti.

La compagine brianzola è reduce dagli ottimi pareggi ottenuti contro Fiorentina ed Inter, due gare che però hanno lasciato l’amaro in bocca.

Se contro i viola non è bastato portarsi sullo 0-2 per vincere al Franchi, la sfida con i campioni d’Italia è stata contraddistinta da un errore arbitrale di Pairetto in pieno recupero.

Alessandro Nesta, alla vigilia della sfida con i felsinei, è tornato su quanto accaduto con l’Inter.