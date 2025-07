Nessuno indosserà più il 20 al Liverpool: il club ha deciso di ritirare la maglia di Diogo Jota

Il Liverpool ha deciso di rendere omaggio all’attaccante scomparso in un incidente stradale, ritirando la sua maglia numero 20.

Quella del ritiro della maglia è una pratica poco diffusa in Inghilterra, anzi di solito si tratta di un qualcosa che viene scoraggiato anche dai tifosi delle varie squadre.

Il Liverpool però ha deciso di fare un eccezione per Diogo Jota, l’attaccante portoghese venuto a mancare, insieme a suo fratello André, a soli 28 anni in seguito ad un incidente stradale in Spagna.

Un omaggio importante per un giocatore che lascia un ricordo indelebile e la cui morte a letteralmente sconvolto il monco del calcio.