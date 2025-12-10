Nessuna rivalità con Conte, Mourinho: “Non lo conosco, non so se è una brava persona o un idiota totale”

Riparte dallo stadio Da Luz il cammino del Napoli in Champions League.
La compagine campione d’Italia, affronterà nella sesta giornata della ‘Fase Campionato’ il Benfica con l’obiettivo di assicurarsi punti che possano avvicinarla alla qualificazione agli ottavi di finale del torneo.
Una sfida, quella che andrà in scena al Da Luz, che rappresenterà anche l’occasione per rivedere l’uno contro l’altro due allenatori, ovvero José Mourinho e Antonio Conte che, in passato, hanno anche avuto qualche confronto acceso.
Lo Special One, intervistato da Prime Video prima della partita di Lisbona, ha parlato del suo rapporto con il tecnico italiano.