Leonardo Gualano

Nessuna rivalità con Conte, Mourinho: “Non lo conosco, non so se è una brava persona o un idiota totale”

José Mourinho parla del suo rapporto con Antonio Conte: “Non c’è alcuna rivalità, non lo conosco ma so che è un allenatore top”.

Riparte dallo stadio Da Luz il cammino del Napoli in Champions League.

La compagine campione d’Italia, affronterà nella sesta giornata della ‘Fase Campionato’ il Benfica con l’obiettivo di assicurarsi punti che possano avvicinarla alla qualificazione agli ottavi di finale del torneo.

Una sfida, quella che andrà in scena al Da Luz, che rappresenterà anche l’occasione per rivedere l’uno contro l’altro due allenatori, ovvero José Mourinho e Antonio Conte che, in passato, hanno anche avuto qualche confronto acceso.

Lo Special One, intervistato da Prime Video prima della partita di Lisbona, ha parlato del suo rapporto con il tecnico italiano.

  • “NON SO SE E’ BRAVISSIMO O UN IDIOTA TOTALE”

    “Non c’è alcuna rivalità tra me e Conte. Le frecciatine sono una roba per voi. Non lo conosco personalmente e non posso dire se è una bravissima persona o se è un idiota totale, ma è sicuramente un allenatore top”.

  • “MCTOMINAY UN ERRORE GIGANTE PER LO UNITED”

    “Ricordo quando McTominay si è allenato per la prima volta con la prima squadra del Manchester United, ho capito subito che non era lì solo di passaggio. Il Manchester negli ultimi anni ha fatto tanti errori e quello di mandare via Scott è stato un errore gigante”.

  • “HO LASCIATO FUORI POGBA PER MCTOMINAY”

    “Diciamo che McTominay mi deve qualcosa, ma nella carriera di ogni giocatore c’è un allenatore che lo fa giocare per la prima volta. Ho lasciato fuori Pogba per far giocare lui in Champions League, ma è accaduto anche in Champions. Io l’ho fatto debuttare, il resto è merito suo”.

  • “NAPOLI PIU’ FORTE DEL BENFICA”

    “Il Napoli è più forte del Benfica, dal punto di vista dei singoli e della squadra. In un undici contro undici perdiamo tutti i duello, dovremo essere squadre contro un avversario dal potenziale diverso dal nostro”. 

