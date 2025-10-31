Nessun ribaltone al Genoa: confermata la fiducia a Vieira, sarà in panchina contro il Sassuolo

Il Genoa è, insieme a Pisa, Verona e Fiorentina, una delle quattro squadre che non sono ancora riuscite a vincere una partita dopo nove turni di campionato.

La compagine rossoblù ha totalizzato tre punti frutto di tre pareggi e sei sconfitte e, al pari del Parma, ha il peggior attacco del torneo con soli quattro goal segnati (a fronte di tredici subiti).

Sul campo del Sassuolo, che viceversa veleggia a metà classifica con tredici punti messi in cascina, cercherà quel successo che possa consentirgli di sbloccarsi e di risalire posizioni