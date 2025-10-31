Nessun ribaltone al Genoa: confermata la fiducia a Vieira, sarà in panchina contro il Sassuolo

Quello del Genoa è stato un inizio di stagione estremamente complicato.
La compagine rossoblù infatti, dopo nove turni di campionato, occupa l’ultimo posto in classifica con appena tre punti totalizzati.
Un rendimento che, unito all’ultima sconfitta interna contro la Cremonese, ha spinto sul ‘banco degli imputati’ anche l’allenatore Patrick Vieira.
Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le voci relative ad un possibile avvicendamento in panchina, il club però ha deciso di ribadire la sua fiducia al tecnico.