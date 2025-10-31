Pubblicità
Vieira GenoaGetty
Leonardo Gualano

Nessun ribaltone al Genoa: confermata la fiducia a Vieira, sarà in panchina contro il Sassuolo

Patrick Vieira andrà regolarmente in panchina nella prossima sfida di campionato contro il Sassuolo: il Genoa ha deciso di confermargli la fiducia.

Quello del Genoa è stato un inizio di stagione estremamente complicato.

La compagine rossoblù infatti, dopo nove turni di campionato, occupa l’ultimo posto in classifica con appena tre punti totalizzati.

Un rendimento che, unito all’ultima sconfitta interna contro la Cremonese, ha spinto sul ‘banco degli imputati’ anche l’allenatore Patrick Vieira.

Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le voci relative ad un possibile avvicendamento in panchina, il club però ha deciso di ribadire la sua fiducia al tecnico.

  • Genoa CFC v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport

    NESSUN RIBALTONE

    Come riportato da ‘Sky’, il Genoa ha deciso di confermare la sua fiducia a Patrick Vieira.

    Il tecnico dunque, nonostante i recenti deludenti risultati è stato confermato, tanto che oggi ha regolarmente diretto l’allenamento.

  • IN PANCHINA CONTRO IL SASSUOLO

    Questo vuol dire ovviamente che Vieira andrà regolarmente in panchina nella sfida di campionato valida per il 10 turno di Serie A sul campo del Sassuolo in programma lunedì 3 novembre.

    Il tecnico, nella giornata di venerdì, ha avuto un colloquio con il nuovo direttore sportivo Lopez, il quale gli ha appunto confermato la fiducia.

  • RIMANDATE TUTTE LE VALUTAZIONI

    Come spiegato da ‘Sky’, quella con il Sassuolo potrebbe essere la vera partita spartiacque per Vieira.

    Solo dopo la gara di lunedì e il suo esito, verranno fatte nuove valutazioni relative alla panchina e verranno prese decisioni sul futuro dell’allenatore.

  • Vieira Genoa Cremonese Serie AGetty Images

    ANCORA ALLA RICERCA DELLA PRIMA VITTORIA

    Il Genoa è, insieme a Pisa, Verona e Fiorentina, una delle quattro squadre che non sono ancora riuscite a vincere una partita dopo nove turni di campionato.

    La compagine rossoblù ha totalizzato tre punti frutto di tre pareggi e sei sconfitte e, al pari del Parma, ha il peggior attacco del torneo con soli quattro goal segnati (a fronte di tredici subiti).

    Sul campo del Sassuolo, che viceversa veleggia a metà classifica con tredici punti messi in cascina, cercherà quel successo che possa consentirgli di sbloccarsi e di risalire posizioni

