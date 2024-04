Nervosismo in casa Manchester United: Ten Hag vieta a tre giornalisti di fare domande in conferenza stampa

E’ un periodo evidentemente complicato quello che si sta vivendo in casa United: altro episodio nel corso di una conferenza stampa.

Quella che sta vivendo il Manchester United è una stagione che sin qui ha regalato ben poche soddisfazioni.

I Red Devils non sono mai stati in corsa per il titolo in Premier League, sono stati eliminati dalla Champions League già alla fase a gironi e sono stati a più riprese criticati in patria non solo per i risultati ottenuti, ma anche per le prestazioni offerte.

L’unico vero obiettivo rimasto a disposizione (attualmente viaggiano a -13 dalla zona Champions in Premier League) è la FA Cup, visto che si sono qualificati alla finale che il prossimo 25 maggio li vedrà opposti al Manchester City nella finale di Wembley, ma proprio il modo in cui è stato ottenuto il pass per l’accesso all’ultimo atto del torneo, ha scatenato polemiche con relative reazioni.

Il Manchester United è finito nel mirino di molti poiché in semifinale è riuscito a superate il Coventry (squadra che gioca in Championship) solo ai rigori e le tante critiche ricevute non sono andate giù a Ten Hag.