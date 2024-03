Nemmeno il PSV è imbattibile: prima sconfitta in campionato, interrotta una lunghissima striscia positiva

Il PSV è incappato nella sua prima sconfitta in campionato: a compiere l’impresa di batterlo è stato il NEC.

Dopo ventitré vittorie e tre pareggi ottenuti in ventisei partite, il PSV vede svanire la possibilità di chiudere un campionato senza sconfitte.

La compagine di Eindhoven infatti, nel 27° turno dell’Eredivisie 2023-2024, è incappata nel suo primo k.o., quello che pone fine ad una lunghissima striscia positiva.

Una battuta d’arresto che ovviamente non intacca le possibilità di laurearsi campione d’Olanda per la venticinquesima volta nella sua storia, ma che ovviamente ha lasciato dietro di sé non poca amarezza.