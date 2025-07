Ndoye va al Nottingham Forest, chi prende ora il Napoli a sinistra: da Grealish a Chiesa, le opzioni in corsa

L'esterno svizzero lascerà il Bologna, ma per andare a giocare in Premier League. E ora il Napoli dovrà pensare a un altro esterno offensivo.

Dan Ndoye, ovvero l'obiettivo numero uno, alla fine non arriverà. Bologna e Nottingham Forest si sono messe d'accordo per 42 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita e al Napoli è rimasto il classico pugno di mosche in mano.

Il club campione d'Italia aveva individuato nello svizzero il completamento ideale di un reparto offensivo già irrobustito da Noa Lang e Lorenzo Lucca. Tanto da provare in ogni modo a smuovere le resistenze del Bologna, a caccia - giustamente - della miglior offerta possibile per lasciar partire uno dei propri gioielli.

L'offerta giusta alla fine è arrivata. E non è quella del Napoli. Che ora, di conseguenza, dovrà forzatamente riorganizzarsi e pensare a un valido elemento che possa fare le veci di Ndoye. Ovvero, in parole povere, a un altro elemento che completi la batteria degli esterni offensivi di Conte.

Chi sarà? Su chi punterà il Napoli sul mercato per consolarsi del mancato arrivo di Ndoye? Le opzioni a disposizione sono parecchie.