L’Everton punta al grande colpo: c’è Grealish nel suo mirino

Accostato anche al Napoli, Grealish potrebbe restare in Premier League: sulle sue tracce c’è l’Everton.

C’è anche il nome di Jack Grealish, tra quelli che sono stati accostati al Napoli nel corso delle ultime settimane.

Il giocatore inglese non rientra più nei piani del Manchester City e potrebbe essere, dal punto di vista tecnico e tattico, uno di quegli elementi che possono fare al caso dei partenopei che sono alla ricerca di un esterno alto capace di fare la differenza.

Secondo quanto riportato da ‘The Independent’ però, Grealish ha diversi estimatori in Premier League e potrebbe decidere di optare per una permanenza in Inghilterra.