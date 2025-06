Nazionale in crisi di gioco e risultati, Capello durissimo: “Siamo caduti in basso, ma non si dimette nessuno”

Fabio Capello, in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, spiega: “Mi ero vergognato contro la Svizzera e posso ribadirlo ora”.

Quello che sta vivendo la Nazionale azzurra è uno dei momenti più complicati della sua storia.

Dopo la deludente prestazione a Euro 2024, l’Italia ha visto farsi in salita la strada che porta alla qualificazione ai prossimi Mondiali.

La pesantissima sconfitta per 3-0 patita contro la Norvegia, ha non solo complicato non poco la sua situazione nel Gruppo I (Haaland e compagni sono primi a punteggio pieno dopo tre partite, mentre gli Azzurri sono ancora a quota zero dopo l’unica gara giocata), ma anche fatto spuntare fuori vecchi fantasmi.

L’Italia non può ovviamente permettersi di saltare il terzo Mondiale di fila, ma le recenti prestazioni non danno spazio a grande fiducia.

Fabio Capello, in un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha commentato il momento che sta vivendo la nostra Nazionale.