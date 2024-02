Nations League 2024/2025, il calendario dell'Italia: date e orari delle partite degli azzurri

L'Italia è stata inserita in un girone comprendente anche Belgio, Francia e Israele: quando scenderà in campo la squadra di Luciano Spalletti.

Belgio, Francia e Israele: il sorteggio della Nations League 2024/2025, andato in scena a Parigi l'8 febbraio, non è stato benevolo con l'Italia, che dovrà affrontare avversari del calibro di Kevin De Bruyne, Kylian Mbappé e Romelu Lukaku.

La nazionale di Luciano Spalletti è stata inserita nel gruppo 2 della Lega A di Nations League, la cui fase a gironi si snoderà da settembre a novembre 2024. Gli azzurri giocheranno in totale sei partite, ovvero tre di andata e tre di ritorno, cercando per la terza volta consecutiva la qualificazione alla Final Four della competizione.

Ma contro chi esordirà l'Italia? Quando affronteremo la fortissima Francia? Quando saremo messi alla prova dal sempre temibile Belgio? Quando saranno le due partite contro Israele?

Di seguito il calendario dell'Italia nella fase a gironi della Nations League 2024/2025.