Sorteggio Nations League, il girone dell'Italia: azzurri con Belgio, Francia e Israele

Sorteggiato il girone della Nations League 2024/2025 in cui giocherà l'Italia: gruppo complicatissimo con Belgio, Francia e Israele.

Sorteggio peggiore, probabilmente, per l'Italia non poteva esserci.

Azzurri chiamati agli straordinari nella Nations League 2024/2025, visto che l'urna di Parigi ha riservato due avversarie dal quoziente di difficoltà elevatissimo: il Belgio e la Francia, che si uniscono ad Israele. La nostra Nazionale, che giocherà il torneo nella Lega A, è stata inserita nel Gruppo 2.

Contro il Belgio si tratterà di un remake dell'incrocio avvenuto nell'edizione del 2021, quando a Torino l'Italia vinse 2-1 a Torino conquistando il terzo posto finale. La Francia, invece, sarà una rivale di enorme tradizione che rievoca ricordi sia dolci che amari (vedi i Mondiali '98, Euro 2000 o Germania 2006) e non la affrontiamo in una partita ufficiale dagli ottavi degli Europei del 2008: in quell'occasione, a Vienna, superammo i Bleus con un 2-0 firmato da Pirlo e De Rossi.

Infine Israele, sulla carta la squadra più morbida del girone, che non sfidiamo da oltre 6 anni (era il 5 settembre 2017): trattasi delle qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018, per i quali gli azzurri non riuscirono a qualificarsi, con successo di misura dell'Italia con goal di Immobile.

Di seguito il quadro completo del sorteggio della Nations League 2024/2025 (dove spiccano anche gli abbinamenti tra Croazia e Portogallo, Olanda e Germania ed Inghilterra ed Irlanda), con tutti i gruppi di ciascuna Lega.