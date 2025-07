Nasce una nuova Roma: Gasperini la certezza, ora servono gli esterni per consentirgli di fare il suo calcio

La Roma ha scelto uno dei migliori allenatori in circolazione, ora deve metterlo nelle migliori condizioni possibili: i primi rinforzi sugli esterni.

Quella che si presenterà ai blocchi di partenza della prossima stagione dovrà essere, per forza di cose, una Roma competitiva e in grado di lottare per le zone altissime della classifica in campionato.

A richiederlo sono non solo una piazza che è notoriamente una delle più esigenti in Italia, ma anche una scelta fatta ad inizio stagione: affidare la panchina a Gian Piero Gasperini.

Il club giallorosso ha dunque deciso di ripartire da uno dei migliori tecnici in circolazione, un allenatore che è reduce da annate fenomenali e che con il suo lavoro ha contribuito in maniera decisa a costruire quello che è stato il ciclo più importante dell’intera storia dell’Atalanta.

Ha preso una squadra che era considerata una nobile provinciale e l’ha portata al centro della cartina del calcio europeo. A Roma sarà ovviamente chiamato a fare un qualcosa di diverso, visto che la squadra giallorossa è già una big che, tra l’altro, nella scorsa stagione ha sfiorato la qualificazione alla Champions League dopo aver viaggiato per lunghi tratti, sotto la gestione Ranieri, a ritmi insostenibili per tutti.

Le basi sulle quali dover lavorare dunque non mancano, quello che a Gasperini semmai verrà richiesto è spingere la Roma verso quel salto di qualità definitivo atteso da tanto tempo.