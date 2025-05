Il Napoli ha vinto lo Scudetto, Antonio Conte rimane o no? Le dichiarazioni e il futuro

Antonio Conte ha condotto il Napoli al quarto Scudetto, ora i tifosi si chiedono se anche nella prossima stagione ci sarà lui al comando.

Il Napoli di Antonio Conte è Campione d'Italia 2024/2025. Il 38esimo turno del 23 maggio e il 2-0 sul Cagliari permette alla squadra partenopea di vincere lo Scudetto, due anni dopo l'annata di Spalletti. Al termine di lun lungo e avvincente duello con l'Inter, alla fine è il team azzurro a sollevare la coppa come miglior squadra d'Italia.

Dopo aver vinto lo Scudetto con Juventus e Inter, Antonio Conte conquista il titolo anche alla guida del Napoli, diventando l'unico a riuscirci con due squadre diverse (in teoria anche Capello, ma le vittorie con Madama sono state spazzate via da Calciopoli).

La domanda che si fanno tutti è ora solo una: il mister pugliese rimarrà alla corte di De Laurentiis anche la prossima estate? Squalificato e in tribuna al Maradona per Napoli-Cagliari, al triplice fischio di La Penna il mister è sceso in campo per festeggiare il titolo. La sua ultima gioia azzurra?