Napoli sconfitto ma in crescita: più consapevolezza per la squadra di Mazzarri

Fiducia nei propri mezzi ritrovata per il Napoli nonostante il k.o. contro l'Inter: il nuovo abito tattico sembra aver conferito più certezze.

Una sconfitta che fa male, soprattutto per la modalità con cui si è concretizzata, ovvero un goal nei minuti finali che ha spezzato i sogni di gloria: il Napoli si lecca le ferite all'indomani del k.o. in finale di Supercoppa italiana.

Alla fine è stata l'Inter a tornare in Italia con il trofeo in mano, anche se gli azzurri possono quantomeno prendere atto della conferma dei miglioramenti emersi già nel corso della sfida vinta trionfalmente sulla Fiorentina in semifinale.

Un processo di crescita che fa sorridere in vista delle prossime uscite: i livelli della scorsa stagione sono ancora lontani, ma in casa Napoli si può quantomeno tornare a guardare al futuro con meno paura e più ottimismo.