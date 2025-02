Napoli-Inter si avvicina, è rebus diffidati: chi rischia di saltare la super sfida del Maradona

SSC Napoli vs Inter

Napoli ed Inter si affronteranno il prossimo 2 marzo in un match fondamentale per la corsa Scudetto: attenzione al fattore diffide.

La data è di quelle che in tanti hanno già segnato con un circoletto rosso ed il motivo è semplice: il prossimo 2 marzo al Diego Armando Maradona si giocherà una partita che potrebbe dire moltissimo sulla corsa Scudetto.

A sfidarsi, nel 27° turno di campionato, saranno infatti Napoli ed Inter, ovvero le due squadre che al momento sembrano realmente protagoniste nella corsa che conduce allo Scudetto.

Partenopei e meneghini sono attualmente divisi da due soli punti in classifica e chissà dunque che lo scontro diretto non possa consentire ai primi di tentare una piccola fuga o magari ai secondi di prendersi la vetta solitaria.

Prima però il Napoli sarà chiamato a superare l’ostacolo Como (in trasferta), mentre l’Inter affronterà il Genoa (in casa), due partite insidiose che potrebbero in qualche modo avere ripercussioni sull’attesissimo ‘faccia a faccia’.