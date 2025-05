Napoli-Cagliari, l'arbitro è La Penna: nel 2021 è stato squalificato un anno, un solo k.o per gli azzurri

Da dove viene Federico La Penna, arbitro della partita Scudetto tra Napoli e Cagliari, e come sono andate le partite con i partenopei in campo.

Chi è l'arbitro Federico La Penna? L'AIA ha annunciato i direttori di gara per il 38esimo e ultimo turno di Serie A, tra cui quello scelto per Napoli-Cagliari del 23 maggio.

La Penna sarà l'arbitro della sfida Scudetto, mentre Massa dirigerà in contemporanea il match tra Como e Inter allo stesso modo fondamentale per assegnare il titolo 2024/2025.

L'arbitro La Penna avrà gli occhi di milioni di persone in Italia e ancor di più in giro per il mondo: come sono andate le sue ultime stagioni e in particolare quella attuale?